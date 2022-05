Alvaro Morata sur les tablettes d'Arsenal

En plus de Gabriel Jesus, les Gunners s'intéressent aussi à l'attaquant espagnol.

Arsenal et Mikel Arteta ont fait de Gabriel Jesus leur cible numéro 1 pour renforcer l'attaque des Gunners la saison prochaine. Mais le Brésilien de Manchester City n'est pas le seul élément offensif sur la shortlist du club londonien.

Car Alvaro Morata intéresse aussi Arsenal. C'est en tout ce qu'avance le quotidien espagnol AS, ce jeudi. Prêté à la Juve durant la saison écoulée, l'attaquant espagnol ne devrait pas rester à Turin et devrait désormais à l'Atletico où il a encore un an de contrat. Mais un départ définitif cet été n'est pas exclu.