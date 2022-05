Le président du RFC Liège Jean-Paul Lacomble : "Il faut construire là-dessus et revenir plus fort la saison prochaine"

Le RFC Liège n'évoluera pas en D1B la saison prochaine. Le matricule 4 s'est incliné à Knokke (2-1) lors de la dernière journée du Tour final. C'est finalement Dender qui est champion et qui rejoint l'antichambre de l'élite du football belge.

Beaucoup de déception côté liégeois au coup de sifflet final. Le matricule 4 devait s'imposer à Knokke pour assurer sa première place et ainsi rejoindre la D1B. Mais les troupes de Gaëtan Englebert ont chuté en Flandre Occidentale alors que Dender s'est imposé de son côté contre Dessel (1-0). Le RFC Liège évoluera en Nationale 1 la saison prochaine.

"Il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain"

"L'objectif était de monter, nous sommes passés très très près. Ce n'est pas aujourd'hui que nous manquons cette montée, nous avons gaspillé pendant la saison régulière avec plusieurs partages à domicile", confie Jean-Paul Lacomble à l'issue de la rencontre. "Ce mercredi contre Knokke, nous avions aussi toutes les occasions pour gagner. Cela ne voulait pas rentrer de notre côté, et leur première opportunité fait mouche. C'est cruel, pas le bon jour. Mais il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, nous avons effectué une bonne saison. Nous avons remporté la saison régulière et nous passons à un cheveu d'être champion au Tour final. Nous avons un bon groupe, un bon staff et un bon public. Il faut construire là-dessus et revenir plus fort la saison prochaine", souligne le président du matricule 4.

"Dès lundi, les réunions commencent pour le groupe du prochain exercice. Nous voulons être plus forts à tous les niveaux. Pas juste sur le plan sportif. Nous voulons être aux premières loges l'année prochaine et mettre tout en oeuvre pour rejoindre le football pro", conclut Jean-Paul Lacomble.