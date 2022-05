Eden Hazard : "Tout le monde voyait que ce que je faisais sur le terrain, ce n'était pas Eden"

Notre compatriote peut espérer recevoir du temps de jeu en finale de Ligue des Champions, ce soir. Une chose encore absolument inattendue il y a quelques semaines seulement.

Carlo Ancelotti l'a dit, Thibaut Courtois aussi. Eden Hazard se sent bien, et ça fait du bien. Notre compatriote est de retour après son opération à la cheville et peut même espérer recevoir du temps de jeu en finale de Ligue des Champions, ce soir. Au micro d'Emiliano Bonfigli, Eden Hazard s'est exprimé sur son opération et sur le retrait de sa plaque au niveau de la cheville. "L'opération s'est vraiment bien passée. Je savais qu'en cas de qualification pour la finale, j'aurais l'opportunité de revenir avant. Je voulais faire cette opération. Cela faisait cinq ans que je jouais avec cette plaque à la cheville, et tout n'était pas très clair au niveau de la rééducation. Maintenant, je me sens bien et c'est le principal. Je peux même espérer participer à cette finale. Quoiqu'il arrive, je suis content d'être de retour à 100%."

Arrivé au Real Madrid il y a trois saison, Eden Hazard a connu l'enfer. Critiqué de toutes parts, il est bien décidé à revenir plus fort que jamais l'année prochaine, et ne songe absolument pas à un départ. "Tout le monde voyait bien que sur le terrain, ce n'était pas le vrai Eden. Ce n'était pas le vrai moi. J'espère apporter ma pierre à l'édifice et aider l'équipe à remporter ce trophée" a-t-il confié au micro de RTL Sport.