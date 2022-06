Officiel: Lingard quitte à son tour Manchester United

Après Paul Pogba, Jesse Lingard (29 ans, 22 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) quitte lui aussi Manchester United. Formé au club entre 2000 et 2012, le milieu offensif, en fin de contrat, n'a pas été retenu par ses dirigeants. Déçu de son temps jeu, l'international anglais va tenter de se relancer après une saison difficile.

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC