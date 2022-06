Roberto Martinez pense déjà au Mondial : "C'est le plus important dans ces matchs"

La Ligue des Nations, simple préparation pour le Mondial 2022 ? Au vu des dates particulières de la Coupe du Monde au Qatar, c'est un peu le cas, même aux yeux de Roberto Martinez.

Roberto Martinez s'est présenté en conférence de presse à la veille de Belgique - Pays-Bas et apparaît souriant, mais concentré, avec une date en tête : novembre 2022, d'ores et déjà. "Il n'y a rien de plus excitant dans la carrière d'un joueur que de sentir qu'on prépare une grande compétition, quelque chose d'exceptionnel. La saison est longue, mais je sens beaucoup d'énergie, d'implication", se réjouit le sélectionneur des Diables Rouges. "Le Mondial est déjà demain, c'est une situation particulière. Ces matchs sont déjà une préparation en ce sens, les joueurs doivent se montrer en vue de la liste de 26".

Bien sûr, la Ligue des Nations reste une compétition à part entière, et affronter les Pays-Bas est toujours un match spécial. "Je l'ai compris très vite, le derby est un match particulier. Le stade a été très vite rempli. Cela fait longtemps que nous n'avons pas pu jouer devant un stade complet, et nous savons désormais à quel point cela se savoure". La Belgique doit également "reprendre" ses marques, après un camp de mars sans les cadres. "Il faudra montrer que nous sommes synchronisés, que nous sommes une équipe. Nous serons testés par une équipe qui nous regardera droit dans les yeux".

Cette trêve internationale, avec ses 4 rencontres en 11 jours, sera donc très importante à quelques mois de la Coupe du Monde. "Chaque camp d'entraînement est important, mais celui-ci est spécial. Car après, il n'y aura que deux rencontres en septembre, une à domicile, une à l'extérieur. Puis, les rencontres en club ne s'arrêteront que peu de temps avant le Mondial. Nous n'allons pas nous retrouver longtemps avant le début de la compétition. Donc oui, cette trêve est cruciale", conclut Martinez.