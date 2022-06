🎥 Une légende italienne va s'engager en Liga

Après une carrière extraordinaire de joueur, Gennaro Gattuso tente désormais de faire connaître son nom comme entraîneur. L'ancien milieu de terrain italien, après deux passages à l'AC Milan et au Napoli, va officiellement s'engager en Liga dans les prochaines heures. Le tacticien de 44 ans vient d'atterrir à Valence afin de signer son contrat qui courra jusqu'à juin 2024. Tous les documents sont déjà complétés, et Gennaro Gattuso sera officiellement présenté comme nouvel entraîneur de Valence dans les prochaines heures, selon Fabrizio Romano.

