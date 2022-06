Mohamed Salah désigné meilleur joueur de Premier League, un Diable Rouge présent dans l'équipe type

Kevin De Bruyne ne sera pas élu trois ans de suite Joueur de l'année par l'Association des joueurs professionnels en Angleterre (PFA).

Comme au terme de la saison 2018-19, Mohamed Salah est désigné meilleur joueur de Premier League ce jeudi. Un titre pour lequel ce sont les autres joueurs qui ont voté. Avec 23 buts et 13 passes décisives en 35 matchs de championnat, l'ailier de Liverpool a réalisé une grosse saison, également lauréat de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue.

"Ce trophée est vraiment agréable à gagner parce que ce sont les joueurs qui votent. Ça montre que vous avez travaillé dur et que vous obtenez ce pour quoi vous avez travaillé", savoure le Pharaon.

On retrouve pas moins de six joueurs des Reds dans l'équipe type de la saison, Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Sadio Mané et Mohamed Salah. Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo font également partie de ce onze de rêve de la saison en Angleterre.