Sous pression, Vahid Halilhodzic pourrait prendre une incroyable décision

Le Maroc est pourtant qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Ciblé par de nombreuses critiques en raison de ses choix tactiques mais également de ses relations tumultueuses avec certains cadres de l’équipe nationale comme Hakim Ziyech, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic ne connaît pas l’expérience la plus reposante de sa carrière. Et si des rumeurs ont longtemps annoncé son licenciement le mois dernier le Bosnien pourrait annoncer sa démission, révèle le média local Lions de l’Atlas.

Lassé par la pression populaire et les reproches, le technicien de 70 ans aurait décidé de jeter l’éponge à 5 mois de la Coupe du monde 2022. La nouvelle peut surprendre, d'autant plus que le Maroc vient de remporter deux matchs importants en vue d’une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, mais le président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, se serait bel et bien lancé à la recherche d’un successeur à Halilhodzic.