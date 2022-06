Officiel: Arsenal ouvre son mercato avec un talent du FC Porto

Comme prévu, Fabio Vieira (22 ans, 39 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) va poursuivre sa carrière à Arsenal. Ce vendredi, le FC Porto a annoncé avoir trouvé un accord avec la formation anglaise pour le transfert du milieu offensif portugais.

"Le FC Porto vient informer le marché qu'il est parvenu à un accord de principe avec Arsenal pour le transfert définitif de Fabio Vieira pour le montant de 40 M€, dont 5 M€ sont soumis à la concrétisation de certains objectif", peut-on lire dans un communiqué.

Porto confirm Fabio Vieira’s move to Arsenal for an initial €35m potentially rising to €40m.



It’s going to be a busy summer for Arsenal with Tielemans and Jesus big priorities. pic.twitter.com/Z6qWKERDQh