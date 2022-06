Officiel : Cesc Fabregas est un joueur libre !

Sans surprise, comme il l'avait annoncé, Cesc Fabregas quitte l'AS Monaco au terme de son contrat.

Cesc Fabregas (37 ans) ne prolongera pas son bail à l'AS Monaco. Comme il l'avait déjà annoncé en interview, l'Espagnol quitte le Rocher, après trois saisons lors desquelles il n'aura pas vraiment pu laisser s'exprimer son talent. Gêné par de nombreuses blessures, Fabregas n'a ainsi pu disputer que 68 matchs avec Monaco, pour 4 buts et 9 passes décisives.

On ignore encore où signera l'ancien du FC Barcelone, de Chelsea et d'Arsenal. Si son expérience et ses qualités pourraient apporter beaucoup à n'importe quel club, son état physique reste incertain. Il pourrait se diriger vers une dernière aventure exotique, voire en MLS.