Alexandar Kolarov raccroche les crampons

L'international serbe de 36 ans ne quitte cependant le monde du football car il va passer des diplômes pour devenir directeur sportif.

Le back gauche de l’Inter Milan, Alexandar Kolarov, a annoncé ce dimanche dans une lettre pour l’agence de presse italienne ANSA qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur. "J'ai toujours su que tôt ou tard ce jour viendrait et, malgré cela, je suis reconnaissant d'avoir réussi à réaliser ce qui a toujours été mon rêve. Maintenant, je suis déjà projeté vers ma seconde vie dans le monde du football. Et pour cette raison, dès que les appels seront publiés, je m'inscrirai aux cours de qualification, d'abord en tant qu'observateur et immédiatement après en tant que directeur sportif, au Centre Technique Fédéral de Coverciano, a déclaré le Serbe, qui aura disputé au total 507 matchs professionnels dans sa carrière, pour 52 buts et 69 passes décisives.

Kolarov a eu une carrière qui force l'admiration. Il a réussi à porter les maillots de certains des meilleurs clubs européens tels que Manchester City, la Lazio, l'AS Roma et l'Inter Milan. En plus de gagner d'innombrables titres. Parmi les 11 titres remportés, on compte deux Premier League et une Serie A.

Avec la Serbie, le joueur âgé de 36 ans a disputé 94 matchs, au cours desquels il a inscrit 11 buts et délivré 13 passes décisives.