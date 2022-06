Officiel: un jeune gardien belge débarque à Marseille

Plutôt calme en ce début de mercato estival, l’Olympique de Marseille annonce ce vendredi trois recrues, à l’instar de Bartuğ Elmaz, Jelle Van Neck et François Régis Mughe. Le jeune gardien belge se voit donc offrir une belle opportunité, qui se passera d'abord en équipe réserve.

"Passé notamment par le KV Oostende et le FC Bruges, c’est Jelle Van Neck, jeune portier de 18 ans qui a ensuite paraphé un contrat avec le club olympien. Le gardien international belge (U16 puis U18) a pris part aux rencontres d’UEFA Youth League avec le FC Bruges la saison dernière.", a déclaré le club sur son site officiel.

𝗟’𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗠 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 ✍️



Le milieu de terrain 𝗕𝗮𝗿𝘁𝘂𝗴̆ 𝗘𝗹𝗺𝗮𝘇 🇹🇷, l’ailier 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗥𝗲́𝗴𝗶𝘀 𝗠𝘂𝗴𝗵𝗲 🇨🇲 et le gardien de but 𝗝𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗰𝗸 🇧🇪 rejoignent l’Olympique de Marseille !



