Cristiano Ronaldo, annoncé sur le départ, absent de l'entraînement de Manchester United

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, le multiple Ballon d'Or ne s'est pas présenté à l'entraînement, ce matin.

Cela fait quelques jours désormais qu'une rumeur a émané de l'Angleterre, mentionnant que Cristiano Ronaldo souhaiterait quitter Manchester United, qui n'est pas parvenu à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Du haut de ses 37 ans, l'attaquant portugais souhaite encore goûter à la plus grande des compétitions annuelles et pourrait donc se tourner vers un dernier défi avant de rejoindre le Sporting Portugal, où il veut terminer sa carrière.

Selon les informations de Sky Sports UK, Cristiano Ronaldo aurait séché l'entraînement des Mancuniens ce matin. Si des causes personnelles et familiales sont évoquées, le lien est très facilement faisable avec les rumeurs de transfert des derniers jours. Partira ? Partira pas ? Réponse dans les prochaines semaines, mais c'est un autre ténor européen et mondial qui pourrait quitter son club cet été.