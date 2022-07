Bruges s'incline "aux prolongations" face à Copenhague, deux joueurs sortent blessés

Bruges affrontait le FC Copenhague en amical ce samedi, pour conclure son stage. Au terme des 90 minutes, les Blauw & Zwart tenaient le nul, mais des prolongations étaient prévues.

Le Club de Bruges affrontait le FC Copenhague ce samedi pour clore son stage de préparation, à une semaine de son retour à la compétition dans le cadre de la Supercoupe. Les Blauw & Zwart ont effectué plusieurs changements en cours de rencontre, mais le onze initial ressemblait fort à ce que Carl Hoefens pourrait considérer comme une équipe-type.

Malheureusement pour Bruges, il faudra rapidement changer les plans car Andreas Skov Olsen sort blessé juste après le quart d'heure, remplacé par Sobol. Cela n'empêchera pas les Brugeois de prendre l'avantage via Vormer, qui profite d'une frappe sur la latte signée Ferran Jutgla. Le joueur venu du Barça aura été la grande satisfaction de cette préparation et fera même 2-0 lui-même au terme d'une belle action, inscrivant là son 4e but de la pré-saison.

Tout allait donc bien à la pause, et Hoefkens effectue quelques changements au retour des vestiaires, puis surtout à la 60e minute.

Les choses se compliqueront presque immédiatement pour Bruges. Biel fait 2-1 à la 70e, puis 2-2 à la 75e, ramenant Copenhague à égalité. Lynnt Audoor sortira ensuite blessé, lui aussi, à la 83e minute. Le format du match veut que les deux équipes disputent une demi-heure de plus au terme des 90 premières minutes, et le Club craquera dans les "prolongations" : Boving et Ronny offriront la victoire à leur équipe (2-4), alors que Sobol était (déjà) ressorti à la pause pour Meijer.