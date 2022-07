L'ancien parisien Grzegorz Krychowiak signe au Moyen-Orient

Le FK Krasnodar a dû suspendre ses activités en raison de sa proximité avec la frontière ukrainienne, et ce dès le début de l'invasion russe en février dernier. Grzegorz Krychowiak (32 ans), ancien milieu de terrain du FC Séville et du Paris Saint-Germain, avait alors été prêté à l'AEK Athènes pour la seconde partie de saison. Cette fois, il quitte la Russie pour de bon. L'international polonais rejoint Al-Shabab, où il s'engage pour une saison.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI