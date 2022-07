Corinne Diacre se délecte: "Récupérer et s'atteler à la tâche pour affronter la Belgique"

La France a impressionné lors de son entrée dans cet Euro et pourrait se qualifier en cas de victoire contre les Red Flames.

En marquant 5 buts en première période contre l'Italie (5-1) ce dimanche, pour son entrée en lice à l'Euro féminin, l'équipe de France a rapidement plié la partie. Au coup de sifflet final, la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, n'a pas boudé son plaisir.

"Il fallait qu'on gagne ce premier match, c'est chose faite. On a essayé de trouver les mots qu'il faut, la motivation pour cette seconde période. Mais quand on mène déjà 5-0... on avait tellement tout fait avant la pause. Je suis très satisfaite de cette première période et de ce premier match. Maintenant, on va récupérer et s'atteler à la tâche pour la rencontre contre la Belgique", a assuré la technicienne de 47 ans au micro de TF1.

La France fait figure de grande favorite dans le groupe des Red Flames, qui ont commencé le tournoi par un nul contre l'Islande.