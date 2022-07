Kalidou Koulibaly se rapproche de la Premier League !

Comme le rapportaient les dernières nouvelles, Chelsea est sur le point de doubler le Barça dans le dossier Koulibaly. Le Sénégalais est en fin de contrat en 2023 avec le Napoli et va très probablement partir.

Selon The Athletic, les Blues seraient très proches d'un accord autour du montant du transfert et des termes personnels. Cela ne serait pas encore fait, le Napoli se montrant assez dur en affaires. Un contrat à longue durée attendrait Koulibaly, que Chelsea pourrait s'offrir pour 40 millions d'euros.

