Officiel: Yarmolenko quitte West Ham

Libre depuis son départ de West Ham, Andriy Yarmolenko (32 ans, 32 apparitions et 3 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) quitte l'Europe pour les Émirats arabes unis. En effet, l'ailier ukrainien s'est engagé pour une saison en faveur d'Al Ain, qui a terminé à la 6e place du dernier championnat.

Andriy Yarmolenko with @alainfcae until 2023



💬 Look forward to winning trophies in Al Ain#alainclub pic.twitter.com/IqUrpi9QpG