Selim Amallah sifflé par le public liégeois : "Changer de club avant la Coupe du monde n'est peut-être pas la meilleure solution"

Le milieu offensif avait rejoint le Standard de Liège durant l'été 2019 en provenance de Mouscron contre un chèque de 1,5 million d'euros.

En début de semaine, Selim Amallah est sorti du silence concernant son avenir en faisant savoir qu'il voulait changer d'horizon un an avant la fin de son contrat avec le Standard de Liège. L'international marocain a des envies d'ailleurs et pense avoir fait son temps dans le championnat belge.

Absent des cinq premières joutes amicales, le milieu offensif était titulaire ce samedi contre le Borussia Mönchengladbach et a disputé 76 minutes avant d'être copieusement sifflé par le public liégeois à sa sortie. "Selim a été fantastique avec moi et avec le groupe tout le temps durant cette préparation estivale. Il a des ambitions et veut franchir une étape dans sa carrière. Ce samedi, il n'y a rien à dire, il a travaillé dur et montré ses qualités", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Il peut devenir un joueur très important pour nous. Puis je pense que changer de club avant la Coupe du monde n'est peut-être pas la meilleure solution. Il peut rester ici, enchaîner les matchs pour être bien fit et retrouver son meilleur niveau avant de participer au Mondial. C'est aussi une bonne façon de franchir une étape dans une carrière", a conclu le T1 des Rouches.