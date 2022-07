Wayne Rooney voudrait un ancien équipier de Manchester avec lui à DC United

Wayne Rooney tente sa chance aux USA, à la tête de DC United. Et l'ancien de Manchester United aimerait renforcer son club avec un ex-équipier.

Fraîchement intronisé à la tête de DC United, Wayne Rooney souhaiterait renforcer le club de MLS. Et l'ancien de Manchester United aurait dans son viseur un joueur avec qui il a partagé les terrains à la grande époque. Selon The Sun, Rooney souhaiterait ainsi attirer Phil Jones (30 ans) à DC.

Jones est persona non grata à ManU depuis la saison passée et Erik ten Hag l'aurait placé sur la liste des départs. Avec un an de contrat seulement, Jones ne coûtera pas grand chose à DC United.