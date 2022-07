🎥 Lewandowski est arrivé au Barça

Le Polonais est arrivé auprÚs de ses nouveaux partenaires.

Après l'annonce d'un accord de principe entre le Bayern Munich et le FC Barcelone samedi, l'avant-centre Robert Lewandowski (33 ans, 34 matchs et 35 buts en Bundesliga pour la saison 2021-2022) devrait très bientôt être officiellement signé par les Blaugrana. Déjà présent à Miami afin de passer sa visite médicale et boucler cette opération, l'international polonais a eu l'occasion de rencontrer ses nouveaux partenaires. Le début d'une belle histoire ?