Deux joueurs de Chelsea ne peuvent pas se rendre aux USA, Tuchel agacé : "À l'avenir, le statut vaccinal sera important pour recruter"

Chelsea part en tournée estivale aux Etats-Unis, mais devra le faire sans deux de ses meilleurs joueurs. N'Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek n'ont pas été vaccinés et ne sont donc pas autorisés à entrer aux États-Unis. De quoi frustrer Thomas Tuchel.

"Nous ne pouvons pas obliger les joueurs à se faire vacciner", a déclaré Tuchel. Les deux joueurs devront maintenant se préparer à Chelsea. "Il est très normal en ce moment de se faire vacciner. Mais les deux joueurs en ont décidé autrement. Nous devons suivre les règles. Ils ne sont pas autorisés à se joindre à nous. Ils en connaissent eux-mêmes les conséquences. À l'avenir, le statut vaccinal sera important concernant les transferts. Il y a des joueurs que je voulais, mais nous ne les avons pas eus à cause de l'absence de vaccination."

"Ce n'est pas bien, bien sûr que non", explique Tuchel. "Parce que maintenant Kanté et Loftus-Cheek s'entraînent avec l'équipe des moins de 23 ans. Et avec moins de 19 ans. Mais ça ne compense pas. Ce n'est pas la même chose. Mais maintenant que la situation est telle, nous devons trouver une solution."