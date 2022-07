🎥 L'incroyable raté de Dele Alli en amical

Présenté comme un crack lors de ses débuts à Tottenham, Dele Alli (26 ans) semble sur une pente descendante depuis quelques années. Transparent, peu impliqué chez les Spurs, l'ancien international anglais (37 sélections, 3 buts) a tenté de se relancer en signant à Everton l'hiver passé.

Malgré le maintien en Premier League, on se demande bien quelle est la forme actuelle du milieu de terrain et quel sera son rôle dans l'échiquier de Frank Lampard. En espérant pour lui que cet énorme manqué en amical face à Minnesota United (défaite 4-0) ne soit pas un élément de réponse...

