L'Union retrouve son public et lui offre d'emblée le scalp de Charleroi

Le rêve n'est pas fini à l'Union : premier match à domicile et première victoire face à un adversaire solide. Charleroi aura déçu.

L'air de rien, ce vendredi en ouverture de la seconde journée de Pro League, c'est déjà un choc au programme : le vice-champion en titre face au leader ! Blague à part, l'Union a acquis un autre statut depuis la saison passée, et tout déplacement au Parc Duden sera désormais abordé à l'avenant. Mais c'est ben Charleroi qui a lancé sa saison idéalement, se défaisant d'Eupen au Mambourg la semaine passée. Sans surprise donc, Edward Still ne change pas une équipe qui gagne. Geraerts, lui, fait rentrer Lapoussin pour Eckert.

Les premiers instants du match sont Unionistes face à des Zèbres timorés. Dante Vanzeir se démène mais prend plusieurs fois la mauvaise décision ; Simon Adingra, qui veut faire s'enflammer son public après son exploit au Stayen, met Nkuba dans le vent mais est repris (12e). Ce sera ensuite le show des gardiens : Koffi sort un arrêt sur corner (14e), Moris est ensuite attentif devant Joris Kayembe trouvé par un Ken Nkuba très entreprenant offensivement (25e). Le Diablotin souffre un peu plus défensivement devant Lapoussin et Adingra, en jambes.

Il s'en faut d'ailleurs de peu que Nkuba soit décisif sur un centre bien calibré, mais Youssouph Badji, présent mais brouillon ce soir, s'emmêle les pinceaux (29e). Comme un symbole, c'est dans le dos de Nkuba qu'Adingra part ensuite, tente un but "à la Stayen" mais voit sa frappe être déviée et passer de peu à côté (35e). Le même Adingra saute ensuite trop tôt sur un centre idéal de Vanzeir (38e). On ne s'ennuie pas, le match est rythmé mais Charleroi déçoit un peu, notamment le duo Zorgane-Zaroury trop imprécis.

Moris, puis Sykes

À la reprise, c'est une histoire de gardiens : Hervé Koffi s'emploie sur un coup-franc de Teuma qui surprend tout le monde sauf le Burkinabé, avant qu'Anthony Moris sorte l'arrêt du match - et peut-être déjà du week-end - sur un envoi de Marco Ilaimaharitra (52e). Grand bien lui en a pris : après avoir poussé encore et encore, l'Union trouve finalement la faille via Ross Sykes, en relais avec Vanzeir (56e, 1-0). Par après, il n'y en aura que pour l'USG et ce sera le show Koffi : Lapoussin trouve le portier zébré (68e), vite suivi d'un coup-franc magistral de Teuma dévié sur la latte du bout des gants.

Charleroi jette immédiatement toutes ses forces dans la bataille avec l'entrée du petit nouveau Nadhir Benbouali fraîchement arrivé d'Algérie et qu'on pensait encore trop juste. Isaac Mbenza entre également pour dynamiter le flanc mais un seul de ses centres causera un peu la panique (79e). Le reste, dans un match devenu fort décousu, sera bien trop imprécis. Les centres se multiplient sans jamais trouver leur cible, malgré un Benbouali physiquement archi-présent et qui s'annonce intéressant. Le Parc Duden, de son côté, fait la fête : il a retrouvé ses héros et peut savourer un début de saison réussi. Avant l'un des matchs les plus importants de l'histoire unioniste récente, mardi...à Den Dreef.