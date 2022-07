Les futurs renforts de Charleroi et de l'Union, ainsi que...le coach du Standard étaient au Parc Duden

Il y avait du beau monde en tribunes au Parc Duden. Le coach du Standard, Ronny Deila, était présent en famille. Deux futurs renforts, un par club, étaient également dans les travées.

Sous la tribune de presse, parmi les places assises et mêlé aux supporters de l'Union Saint-Gilloise, Ronny Deila était ainsi en compagnie de sa fille, assistant à son premier match au Parc Duden. Peut-être l'occasion pour lui d'étudier un peu le jeu de l'Union et du Sporting Charleroi, mais au vu du calendrier (le Standard joue Charleroi en octobre et l'USG en novembre), plus sûrement l'occasion d'une belle soirée dans un stade réputé pour son ambiance sympathique. Souriant, le Norvégien n'hésitait d'ailleurs pas à poser et discuter avec les supporters l'entourant.

De manière plus professionnelle, deux futurs renforts ont assisté au match de leur nouvelle équipe. Côté carolo tout d'abord : l'Iranien Amirhossein Hosseinzadeh (21 ans) était présent aux côtés de sa direction. Edward Still le décrit comme un joueur "entre le 8 et le 10", capable par ses prises de balle et ses accélérations de déséquilibrer la défense adverse, mais ne pouvait donner de date pour son arrivée formelle et ses débuts. Côté Union ensuite, Oussama El Azzouzi (21 ans) était lui aussi présent. Il devrait venir renforcer l'entrejeu des vice-champions, qui en a besoin, en provenance du FC Emmen.