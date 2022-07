Officiel: L'Union tient le successeur de Nielsen

Il était présent dans les tribunes du Parc Duden ce vendredi pour la réception de Charleroi.

L'Union tient le successeur de Casper Nielsen : le médian néerlandais Oussama El Azzouzi !

Agé d’à peine 21 ans, Oussama a été formé à Vitesse Arnhem avant de rejoindre le FC Groningen où il a joué avec les U19 et U21. La saison dernière, il a joué toute la saison au FC Emmen et contribué au titre en deuxième division batave, ainsi qu’à la promotion du club. Il y a joué 36 matchs et durant lesquels il a marqué 1 but et délivré 5 assists. Il a signé un contrat de 4 ans + 1 année en option.