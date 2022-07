Ross Sykes, homme du match et ambitieux : "On veut faire comme la saison passée !"

Titulaire pour sa première au Parc Duden, Ross Sykes ne s'est pas loupé. Et par ses ambitions aussi, il va déjà se mettre le public dans la poche.

Il y avait déjà Burgess, il y a désormais Sykes. L'Union Saint-Gilloise a ajouté une deuxième tour de contrôle anglaise à sa défense centrale, et le nouveau venu arrivé d'Accrington cet été n'a pas manqué sa première titularisation, qui plus est devant son public. "C'est incroyable de marquer pour ma première dans le onze. Quelle ambiance, c'est un peu à l'anglaise ici. C'est magnifique", se réjouit un Ross Sykes "over the moon" à l'interview. "J'aime monter offensivement, c'est une belle phase, je n'ai pas vraiment réfléchi et j'ai juste placé la balle au fond. J'ai un certain instinct offensif, oui".

Enthousiaste, Sykes espère même que la saison 2022-2023 sera...aussi réussie que la précédente, ce qui n'est tout de même pas gagné. "Bien sûr, je suis au courant de ce que l'équipe a réussi l'année passée...et nous voulons le refaire. Absolument. Nous avons les mêmes ambitions que la saison précédente, nous battre pour le titre", affirme l'Anglais.

Geraerts, séduit mais mesuré

Karel Geraerts, de son côté, préfère en rire. "Je crois que Ross dit ça dans l'enthousiasme de son but (sourire). Bien sûr, tout le monde commence un match pour le gagner et nous verrons où les résultats nous amènent mais il faut rester les pieds sur terre". Le coach unioniste est cependant très heureux de voir son défenseur central si épanoui. "Il a du football dans les pieds, de la présence physique. Et c'est très bien qu'il monte amener le surnombre quand il en a l'occasion, c'est bien sûr ce que nous demandons à nos défenseurs centraux. Il l'a fait dans ses clubs précédents et a le sens du but. C'est une finition d'attaquant".