Moris à nouveau décisif : "Charleroi a parqué le bus dans ses 16 mètres en première période..."

Il l'a refait ! Après avoir sorti un grand arrêt à la dernière seconde du déplacement au Stayen, Anthony Moris a permis à l'Union de garder le zéro contre Charleroi. Le portier des vice-champions ne manque pas son début de saison.

Après un premier match assez timoré à Saint-Trond, l'Union Saint-Gilloise a montré un visage plus séduisant ce vendredi. Un retour réussi au Stade Joseph Marien. "On restait sur deux défaites ici en Playoffs et on avait donc à coeur de remporter cette victoire", se réjouit Anthony Moris à l'interview d'après-match. "On a revu une Union conquérante, au duel et aux seconds ballons notamment. C'est ce qui manquait à Saint-Trond en première période. Mais c'est toujours difficile pour une première, qui plus sur synthétique. Ici, on devait mettre le feu et on l'a fait".

Et ce face à un adversaire solide : "C'est là qu'on voit tout le respect qu'a une équipe comme Charleroi pour nous, parce qu'ils sont venus ici et ont parqué le bus dans leurs 16 mètres pendant la première période", estime Moris. "Après, ils ont été forcés de sortir. Il nous a manqué un peu d'instinct de tueur pour faire le break. Mes arrêts ? Je prends énormément de plaisir ici, tant mieux si je peux être décisif. On prend les trois points et c'est le plus important".