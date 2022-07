Karel Geraerts envoie un message : "Nous sommes toujours une bonne équipe"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas manqué son début de saison. Après un partage arraché au Stayen, elle a été supérieure à Charleroi dans le jeu et mérite sa victoire.

Et Karel Geraerts, sans animosité, en a profité pour envoyer un bref message aux sceptiques. "Mon équipe a été fidèle à elle-même et à ce dont elle est capable, dès le coup d'envoi. Je crois qu'il y avait pas mal de doutes et de pression liée aux avis extérieurs", regrette l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. "Et oui, c'est vrai, certains joueurs sont partis. Mais les 3/4 de l'équipe qui a dominé le championnat pendant de longs mois la saison sont toujours là. Et aujourd'hui, nous avons montré que l'Union était toujours une bonne équipe".

Avec une marge de progression, concède-t-il. "Dans le jeu, nous étions bons. C'était un bon match. Mais en effet, le dernier geste n'était parfois pas au rendez-vous, que ce soit sur une erreur technique ou une mauvaise décision", analyse Geraerts. "Dans ces cas-là, il faut savoir être patient et nous l'avons été".

La confiance dès le début de saison

L'Union avait besoin d'un début de saison réussi pour chasser les doutes. "Un déplacement sur le synthétique du Stayen, puis Charleroi à domicile avant l'Europe...et les semaines à venir sont très chargées aussi. C'était très important pour nous de bien entamer cette saison. Car bien sûr, tous les regards sont tournés sur nous maintenant", pointe Geraerts. "On le sait, et on travaille en conséquence. C'était important de bien commencer la saison".