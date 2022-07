🎥 Eden Hazard décisif contre la Juventus

Le Belge poursuit sa solide préparation.

Le Real Madrid rencontrait la Juventus en amical. Une partie qui a vu les Espagnols l'emporter 2-0 grâce à des buts de Benzema et Asensio.

Monté à l'heure de jeu, Eden Hazard était impliqué dans le second but avec une action typique dont il a le secret. Un but bien ficelé conclu par Asensio.

Le Diable Rouge poursuit sa bonne préparation, il gagne en confiance et semble surtout à nouveau prendre du plaisir.