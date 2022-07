Selon Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a du pain sur la planche

Finalement revenu à l'entraînement avec Manchester United, Cristiano Ronaldo ne semble pas près de partir. Quand le reverra-t-on sur les terrains ?

En raison de son retour tardif dans la préparation, Cristiano Ronaldo est en tout cas en manque de rythme. Alors que le Portugais a sous-entendu via Instagram qu'il jouerait ce dimanche, Erik ten Hag a précisé que ce ne serait pas d'emblée. "Nous verrons combien de temps il sait jouer. Il est arrivé avec des semaines de retard", regrette l'entraîneur de Manchester United via Sky Sports. "CR7 n'est pas au niveau physique du reste de l'équipe. Il a besoin de jouer et il a besoin de beaucoup d'entraînment".

La reprise est toute proche, mais Ronaldo risque donc de ne pas être titulaire dimanche prochain contre Brighton & Hove Albion. "Il n'est même pas encore proche d'être "match fit". Il jouera ce dimanche et nous verrons combien de temps".