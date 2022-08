Patrick Goots a été observer le Beerschot : "Situation malsaine"

Une semaine avant la reprise de la Challenger Pro League, Patrick Goots est allé voir le Beerschot.

Patrick Goots a été assister à la joute amicale entre le et Dessel. "J'ai vu une équipe jeune et enthousiaste", a déclaré Goots dans Gazet van Antwerpen. "On voit clairement la patte du nouvel entraîneur."

L'analyste ne manque pas de citer des noms dès le début. "Parmi les nouveaux arrivants, Matthys et Nzita sont ceux qui m'ont le plus marqué. Et avec Van den Bergh, Sanusi et Vaca, ils ont encore beaucoup de qualité dans l'axe du terrain."

Bien que Goots mentionne aussi immédiatement ce qui fait défaut. "Devant, il n'y a pas assez de qualité. Baeten et La Morte font de leur mieux, mais si vous voulez être champion, vous avez besoin d'au moins un attaquant solide comme le roc."

Mike Vanhamel a été critiqué par certains fans, ce que Goots ne comprend pas. "Je pense que les supporters feraient mieux de laisser le passé au passé. Il faudrait peut-être une concertation entre le club, le joueur et les fédérations de supporters, car c'est une situation malsaine qui, à long terme, peut aussi nuire au reste de l'équipe."