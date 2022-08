Catastrophe en Coupe d'Italie : cinq clubs de Serie A prennent la porte

L'entrée en lice des clubs de Serie A en Coupe d'Italie n'aura pas forcément souri à tout le monde.

Ces derniers jours se tenaient les 32e de finale de la Coupe d'Italie, soit le moment où les équipes de Serie A font leur entrée en lice dans la compétition.

Cependant, pour cinq d'entre elles, tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, après Lecce, Emplie, le Hellas Vérone et la Salernitana, c'est Sassuolo qui a pris la porte après sa défaite face à Modena (2-3). Un véritable coup dur pour les équipes de l'élite.

Les 16e de finale auront lieu le 19 octobre prochain et les huit premiers du dernier classement de Serie A (Milan AC, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, AS Roma, Fiorentina et Atalanta) ne feront leur entrée en matière qu'en janvier prochain lors des huitièmes.