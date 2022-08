La rumeur folle : Anderlecht serait prêt à s'offrir...Joshua Zirkzee !

Le RSC Anderlecht s'apprête-t-il à réaliser l'un des plus gros coups de ce mercato estival ?

Avec Sebastiano Esposito et Fabio Silva, on peut penser que l'attaque du RSC Anderlecht est parée et n'a plus vraiment besoin de renforts cet été. Mais une folle rumeur vient d'Allemagne : selon le célèbre quotidien Bild, les Mauves auraient fait savoir au Bayern Munich qu'ils seraient intéressés à l'idée de transférer Joshua Zirkzee (21 ans), prêté la saison passée et qui a laissé un excellent souvenir (47 matchs, 18 buts, 13 passes décisives).

Un tel transfert coûterait très cher à l'échelle belge : le Bayern demanderait 10 millions d'euros pour son joueur. Anderlecht dispose de ces fonds grâce à la vente de Sergio Gomez et Joshua Zirkzee, s'il confirme sa belle saison anderlechtoise, peut rapporter bien plus gros très rapidement. Ce serait une folie, surtout au vu de l'état financier récent du RSCA, mais le genre de folie qui peut se justifier et replacer le club sur la carte du football européen.

De la concurrence

Mais s'il est permis aux supporters anderlechtois de rêver, Zirkzee n'est pas encore de retour. Le Néerlandais est très courtisé. Il quittera le Bayern Munich, c'est une quasi-certitude, mais sa saison et son profil (il brillait également avec les U21 néerlandais) en font une cible pour des grands clubs tels que l'Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven, le Borussia Mönchengladbach, Stuttgart ou encore Fulham. Des clubs tous capables de mettre plus sur la table, si nécessaire, que le RSCA. Le seul avantage du club bruxellois est que Zirkzee lui-même pourrait privilégier un retour "au bercail".

Une chose est sûre : une telle signature serait, avec celles de Ferran Jutgla (Bruges), Jens Petter Hauge (Gand), Toby Alderweireld (Antwerp) ou encore...Fabio Silva (Anderlecht), l'un des énormes coups du mercato.