La blague d'Elon Musk qui n'a pas fait rire les supporters de Manchester United

Quand l'espoir disparait aussi vite qu'il est vene.

Les supporters de Manchester United viennent de vivre un sacré ascenseur émotionnel. Majoritairement opposés à la famille Glazer, qui détient le club depuis 2005, les fans des Red Devils ont en effet appris mardi soir que le milliardaire Elon Musk, l’homme le plus riche du monde (avec une fortune estimée à 255,1 milliards de dollars), a l’intention de racheter leur club préféré !

"Et j'achète Manchester United, de rien", a ainsi tweeté l’entrepreneur… avant de se raviser quelques heures plus tard. "Non, c'est une blague (...). Je n'ai prévu d'acheter aucun club de sport", a clarifié le Sud-Africain sur le réseau social. L’euphorie aura donc été de courte durée pour les supporters de MU, préoccupés par le mercato de leur club qui tarde à décoller…