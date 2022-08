Nottingham Forest peut-il retrouver la gloire grâce à ses anciens de Pro League ?

Club mythique du paysage foot anglais, Nottingham Forest est de retour sur le devant de la scène et compte bien y rester grâce à un très ambitieux mercato aux doux airs de Pro League.

Cela faisait depuis 1999 qu'ils l'attendaient. Regoûter à la Premier League, et à la victoire dans l'élite du football anglais. Pour son deuxième match de la saison, Nottingham Forest s'est imposé face à son rival londonien de West Ham dans un City Ground en pleine euphorie.

Une victoire 1-0 qui sent bon le retour aux affaires, grâce à un but inscrit par un nom bien connu de notre championnat : Taiwo Awoniyi. L'ancien joueur de Gand et de Mouscron a obtenu son transfert cet été en explosant sous la vareuse de l'Union Berlin. Recrue la plus chère de l'histoire du club - 20,5 millions d'euros, le Nigérian est très loin d'être le seul ancien de notre championnat sur lequel les Reds comptent pour retrouver leurs plus belles lettres de noblesse. Pas moins de 5 joueurs, en transfert sec ou en prêt, avec une expérience dans le football belge ont été débauchés.

Orel Mangala, taulier chez les Reds avant de le devenir chez les Diables ?

Au niveau des transferts secs, celui d'Orel Mangala est assurément celui auquel nous accorderons le plus d'importance cette saison. Le milieu de terrain passé durant sa jeunesse à Anderlecht a été transféré pour 13 millions d'euros depuis Stuttgart et, comme il l'a récemment dit, arrive pour passer un palier et faire son trou chez nos Diables Rouges. Monté au jeu puis titulaire lors du deuxième match, il postule pour un rôle majeur au sein du système de Steven Cooper.

De l'expérience

Autre transfert majeur - 14,8 millions d'euros - cet été du côté de Nottingham, c'est l'ancien Brugeois Emmanuel Dennis. Souvent bien seul la saison dernière dans un Watford moribond et relegué, le Nigérian sera d'une grande aide de par son expérience de la Premier League.

En parlant d'expérience, en voilà un qui en aura à revendre. Arrivé librement de Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté (32 ans) s'est révélé en Europe lors de ses passages à Courtrai puis à Anderlecht. Chez les Mauves, l'international sénégalais (82 sélections) a disputé 206 matchs, remporté 4 titres de Champion de Belgique et deux Supercoupes. En 2014, l'ancien du RWDM débarque en Angleterre, avec West Ham qui débourse 7,5 millions d'euros pour se l'offrir. Sous le maillot des Hammers puis des Eagles de Crystal Palace, Kouyaté compte 288 matchs joués. Solide, de la part du vainqueur de la dernière CAN.

© photonews

Et de la fougue

C'est un pléonasme d'affirmer que le Forest a sorti le chéquier cet été. Le jeune Giulian Biancone (22 ans) se retrouve catapulté parmis les transferts les plus chers de l'histoire du club. Prêté plusieurs fois au Cercle par Monaco, le défenseur a pris une autre dimension depuis son passage à Troyes et a été recruté pour 10 millions d'euros.

En outre, un autre jeune du nom de Jonathan Panzo (21 ans) pourrait lui aussi faire partie à moyen ou long terme du projet du club. Lui aussi est passé en prêt au Cercle de Bruges lors de sa courte aventure à Monaco. Il est actuellement prêté à Coventry.

Certains supporters des Blauw en Zwart doivent se rappeler d'Ethan Horvath. L'ancien gardien du Club de Bruges (64 matchs) ne jouera cependant pas avec Forest cette saison. Il est prêté à l'ambitieux club de Championship, Luton, suite à l'arrivée en prêt de Dean Henderson (Manchester United).

© photonews

L'avenir du club peut donc être entre les mains de certains joueurs passés par notre championnat et familiers avec notre football. Ce ne sera pas le cas de Nuno Da Costa (ex-Mouscron), parti vers un autre promu, en Ligue 1 cette-fois, Auxerre.

Comme le constatait une étude du CIES (Observatoire du football) datant de février 2021, les clubs anglais sont les plus dépensiers en Europe. Preuve à l'appui : le mercato actuel de Nottingham Forest, promu, qui s'élève déjà à plus de 118 millions d'euros dépensés. Si la même étude observait que les clubs belges étaient ceux qui faisaient figure de premiers de la classe en matière de plus-value - il suffit de voir les transferts de De Ketelaere ou de Gomez lors de cette fenêtre - on peut également soutenir une chose : la Belgique reste l'un des meilleurs tremplins - au sens large - vers les championnats du Big 5.