Roberto Martinez : "Le prix de vente d'Amadou Onana ne m'a pas choqué"

Roberto Martinez est très impliqué dans le projet de l'Union Belge, et s'intéresse énormément au futur de notre équipe nationale.

S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Robert Martinez, c'est son implication générale dans le football belge. Notre sélectionneur, qui ne parvient pas à amener notre génération dorée au sommet, s'intéresse énormément au futur de notre équipe nationale.

Interrogé par rapport au transfert d'Amadou Onana vers Everton, le technicien espagnol dit ne pas être surpris par le montant de la transaction. "Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans. Ce transfert me rappelle celui de Romelu Lukaku vers les Toffees, quand j'y étais entraîneur. Nous avions déboursé plus de 30 millions d'euros, et l'avons revendu pour près de 90M €."