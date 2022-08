Pas de Vertonghen mais...Dedryck Boyata à Bruges ? Le Club aurait un accord !

Le Club de Bruges semble déterminé à réaliser un gros coup sur le marché des transferts pour renforcer sa défense.

Alors que Joel Ordoñez, qui avait initialement rejoint le Club NXT, a été intégré au noyau A pour renforcer le secteur défensif, le FC Bruges n'en a visiblement pas fini cet été et voudrait frapper fort pour compenser le départ de Stanley Nsoki. Cette semaine, une folle rumeur envoyait Jan Vertonghen au Club, vite démentie. Mais un autre Diable Rouge pourrait se diriger vers le Jan Breydel.

Ainsi, le Bild annonce ce vendredi que le FC Bruges et le Hertha Berlin auraient trouvé un accord concernant le transfert de Dedryck Boyata. Une information confirmée par le journaliste belge Sacha Tavolieri, qui nuance : si les clubs sont bel et bien d'accord, rien n'est encore fait du côté du joueur, qui ne faisait pas d'un retour en Belgique une priorité. Pour rappel, Boyata était notamment cité au FC Valence plus tôt dans la semaine. Il toucherait qui plus est un salaire de 3 millions annuels au Hertha, un montant très élevé, mais a été mis à l'écart par son coach et veut quitter la capitale allemande.