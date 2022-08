🎥 Bundesliga : incroyable retournement de situation à Dortmund !

Quel match entre le Borussia Dortmund et le Werder Brême !

Le Borussia Dortmund pensait probablement être à l'abri ce samedi lors de la réception du Werder Brême. Ainsi les Schwarzgelben menaient-ils 2-0 jusqu'à la 89e minute, grâce à des buts inscrits par Julian Brandt en fin de première période, puis par Raphaël Guerreiro à l'entame du dernier quart d'heure. Thomas Meunier est resté sur le banc tandis que Thorgan Hazard est entré au jeu à la 62e.

FT | Le Werder Brême renverse complètement la situation en quelques minutes ! 🤯⏱ #BVBSVW pic.twitter.com/ny6J9hdwr1 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 20, 2022

Et ceux qui ont quitté le stade ou zappé un peu tôt peuvent s'en mordre les doigts : le Werder Brême offrira d'ores et déjà l'un des retournements de situation de la saison en inscrivant...trois buts en quelques minutes, l'emportant finalement 2-3 à Dortmund. Buchanan (89e), Schmidt (90e+3) et Burke (90e+5) renversent ainsi totalement le cours du match et infligent au Borussia sa première défaite de la saison !