La Lazio et le Torino se neutralisent

Turinois et Romains se rencontraient ce samedi.

Le duel entre le Torino et la Lazio a accouché d'un pauvre 0-0 ce samedi. Côté Lazio, on remarquera que l'ancien de Genk Sergej Milinkovic-Savic, annoncé proche d'un départ, était titulaire. Mergim Vojvoda (ex-Standard, Mouscron et STVV) est resté sur le banc du Torino. La Lazio et le Torino comptent actuellement 4 points et ouvrant la 2e journée du championnat, sont actuellement 1e et 2e au classement général.

De leur côté, l'Udinese et la Salernitana ont pris leur premier point cette saison (également 0-0). Dylan Bronn (ex-La Gantoise) a joué son deuxième match complet d'affilée avec son nouveau club de la Salernitana. Toujours à l'Udinese, l'ex-Anderlechtois Bram Nuytinck est sorti à la 24e.