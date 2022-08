Aster Vranckx intéresse le champion d'Italie en titre

En manque de temps de jeu, le jeune milieu de terrain pourrait quitter Wolfsburg cet été.

Champion d'Italie en titre, l'AC Milan est toujours désireux de recruter jeune et belge lors de ce mercato estival. Les Rossoneri, qui ont enregistré l'arrivée de Charles De Ketelaere, auraient également coché le nom d'Albert Sambi Lokonga sur leur shortlist. Mais ce n'est pas tout.

Selon la Gazzetta dello Sport, les Milanais visent par ailleurs le milieu de terrain de Wolfsburg, Aster Vranckx. L'ancien joueur du KV Mechelen manque de temps de jeu en Allemagne, et serait ouvert à un départ. Selon les informations de l'Équipe, Lille a pareillement manifesté son intérêt la semaine dernière.

Le jeune joueur de 19 ans, qui a pourtant disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, ne fait plus partie des plans de son entraîneur, Niko Kovac. Non repris face à Schalke 04 et au Werder Brême, il est monté sur la pelouse à sept minutes du terme lors de la rencontre face bau Bayern Munich, la semaine dernière.