🎥 La présentation en mode Breaking Bad pour un joueur de Burnley

En début de soirée, Burnley a officialisé l'arrivée de Denis Franchi, jeune gardien italien de 19 ans, en provenance du Paris Saint-Germain. Le club anglais, qui aime soigner sa communication sur les réseaux, a présenté son nouveau joueur avec une vidéo en mode... Breaking Bad. On vous laisse juger.

Say my name. pic.twitter.com/AQDO6zvnr3