Nottingham Forest en route pour poursuivre son mercato délirant ?

17 arrivées, 150M € déboursés. Tel est le bilan actuel du mercato absolument délirant de Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison. Ces chiffres, qui montrent encore la puissance financière de la Premier League, pourraient encore gonfler dans les prochains jours.

En effet, Nottingham Forest a fait de Renan Lodi sa priorité au poste de latéral gauche. Le joueur de l'Atlético de Madrid, titulaire depuis plusieurs saisons dans le championnat espagnol, voit son club s'ouvrir à une vente en cas d'offre suffisante de la part du club anglais.

Les Colchoneros, qui préparent déjà le départ du latéral gauche brésilien, ont coché le nom du Spurs Sergio Reguilon, selon Fabrizio Romano.

Atletico Madrid are changing their position on Renan Lodi. They’re now open to let him leave in case a good loan proposal will arrive. 🚨🇧🇷 #Atleti



Nottingham Forest, keen on Lodi as @jac_talbot reported days ago.



Sergio Reguilón, one of main options considered by Atletico. pic.twitter.com/B9Q3eydLSi