📷 Adnan Januzaj s'engage au FC Séville

Sans club depuis le début de l'été et sa fin de contrat à la Real Sociedad, Adnan Januzaj reste finalement dans le championnat espagnol.

Une nouvelle qui tombe à point dans un mercato difficile pour plusieurs Diables Rouges : le compte officiel du FC Séville vient d'annoncer l'atterrissage d'Adnan Januzaj, qui terminera ses tests médicaux ce mercredi avant d'officiellement s'engager avec les Sévillans.

Sans club depuis la fin de son contrat à la Real Sociedad en début d'été, le joueur de 27 ans reste donc dans le championnat espagnol et va affronter Copenhague, le Borussia Dortmund et Manchester City en Ligue des Champions. Le FC Séville, qui ne compte qu'un point après trois rencontres de Liga, offre à l'ancien joueur de Manchester United une opportunité idéale de se démarquer à quelques mois de la Coupe du Monde. Quand on connaît la réussite d'Adnan Januzaj dans les grands tournois avec les Diables Rouges, nul doute qu'il tentera de saisir l'occasion.