Une cible du Club de Bruges va s'engager en Allemagne

La semaine dernière, la nouvelle circulait que le Club de Bruges voulait tenter le coup pour Serhou Guirassy (26 ans). L'attaquant n'est pas titulaire au Stade Rennais et a des envies d'ailleurs. Le Stade Rennais, de son côté, en demandait pas moins de 15 millions d'euros.

Cet argent, Bruges l'avait bel et bien. Seulement, les Blauw en Zwart ont préféré le mettre sur Roman Yaremchuk - 16 millions, 19 en comptant les bonus.

Selon Kicker, Guirassy va néanmoins quitter Rennes. Le grand attaquant se dirigerait vers Stuttgart. Les négociations en seraient à leur phase finale et le joueur serait ce jeudi en Allemagne pour passer sa visite médicale. Il devrait donc remplacer Sasa Kalajdzic, annoncé un temps vers le Bayern et poussant vers la sortie Zirkzee, mais qui a finalement choisi Wolverhampton.

L'information a dépuis été rendue officielle.

VfB have bolstered their attacking options by signing 26-year-old Serhou Guirassy on a season-long loan from Stade Rennes. 🙌#VfB https://t.co/yFGm1BxY9X