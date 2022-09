🎥 L'AC Milan s'adjuge le 'Derby della Madonnina' !

La cinquième journée de Serie A proposait déjà un choc entre l'AC et l'Inter de Milan.

Alors que l'Inter était privé de Romelu Lukaku blessé, Charles De Ketelaere faisait office de surprise du chef côté Rossonero. Le Belge était en effet titularisé par Stefano Pioli.

L'AC Milan lançait les hostilités et touchait la barre d'Handanovic, avant que Brozović (21e) ne réponde à l'occasion pour ouvrir le score. Mais la réaction ne se faisait pas attendre, et Tonali trouvait Rafael Leão qui égalisait (28e) d'une frappe croisée.

🇵🇹 | Rafael Leão remet les compteurs à zéro ! 💪 #MilanInter pic.twitter.com/vW5CVahsoc — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 3, 2022

Après une première période animée et agréable à suivre, le 'Derby della Madonnina' reprenait de plus belle et Rafael Leão servait Olivier Giroud (54e) pour le 2-1. Le Portugais refaisait parler la poudre à l'heure de jeu (60e) servi cette fois par le Français d'une aile de pigeon subtile. Le Leão show passait trois Intéristes avant de faire le break.

Auteur d'une bonne rencontre, CDK cédait sa place à Diaz à l'heure de jeu, alors que Saelemaekers (72e) puis Origi (73e) goûtaient également au Derby.

Monté au jeu à la 64e, Edin Dzeko réduisait le score trois minutes plus tard et gardait l'Inter dans le coup. Les "visiteurs" mettaient ensuite la pression pour égaliser, et Maignan était mis à l'épreuve à plusieurs reprises.

Mais le Milan ne parvenait à protéger son avance pour s'adjuger le Derby et s'emparer de la première place au classement, repoussant les Nerazzurri à la 5ème place.