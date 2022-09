Première mauvaise nouvelle italienne pour Vranckx

Le jeune joueur belge ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs qui pourront disputer la Ligue des Champions.

Tous les Belges du Milan AC ne disputeront pas la Ligue des Champions. L'entraîneur Stefano Pioli a mis Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi sur sa liste européenne, mais il n'y avait plus de place pour Aster Vranckx. Le nouveau joueur des Rossoneri a encore trop de retard physique. Ibrahimovic (blessé) n'en fait pas non plus partie.

La principale raison de cette non-sélection est que Vranckx a récemment été transféré à Milan et qu'il a encore un important retard physique. Le milieu de terrain belge prometteur est prêté par le VfL Wolfsburg avec une option d'achat.

Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi font, contrairement à Vranckx, partie de la liste européenne des Rossoneri.