Nike dévoile ses maillots pour la Coupe du monde 2022

Le célèbre équipementier a dévoilé les nouveaux maillots de ses équipes nationales sous contrat pour la prochaine Coupe du monde.

A deux mois du début de la compétition, les maillots - domicile et extérieur - des différentes équipes nationales équipées par Nike ont été révélés. Ainsi, nous avons pu découvrir le nouveau design de l'Equipe de France, la Croatie, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal ou encore le Brésil. En outre, le maillot du pays hôte, le Qatar, a lui aussi été dévoilé.

Mention spéciale pour le maillot away de la France, qui compile plusieurs symboles du pays ; et celui Home des Pays-Bas, qui rend hommage à la période dorée de leur équipe nationale.

On attend toujours, avec impatience (?), que ceux de nos Diables Rouges soient officiellement révélés par adidas...

Découvrez-les ici :

Les nouveaux maillots sont sortis ! 🔵⚪🔴#FiersdetreBleus — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

The classic red checks on the Home jersey are remixed with a modern twist to reflect the energy and pride of our country.#Croatia | @nikefootball | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/LV1TnEqNjL September 15, 2022

👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England's home and away shirts for the World Cup... — The Sportsman (@TheSportsman) September 15, 2022

Oranje Pride is Never Done.

Introducing our new 2022 Home & Away Collection! 🧡🇳🇱@nikefootball pic.twitter.com/fjDiP5qgTB — OnsOranje (@OnsOranje) September 15, 2022

🇵🇹 #VesteABandeira. Inspirado nas cores da Nação Valente, o equipamento oficial da nossa Seleção já está disponível 👕 @nikefootball



🛒: https://t.co/JkIEKLw6A9



🇵🇹 #WearTheFlag. Inspired by the colors of the Brave Nation, our official kits are now available 👕 #NikeFC pic.twitter.com/yhYsqpejjd — Portugal (@selecaoportugal) September 15, 2022

Brazil have released the Home & Away World Cup Shirts for Qatar 2022 pic.twitter.com/fGWRPy8yjz — MBBETTINGUK (@MBBETTINGUK) August 11, 2022