Bruno Fernandes réfute tout conflit avec Cristiano Ronaldo

Les deux Portugais a tordu le cou aux rumeurs.

Attaché à l’idée de répondre à ses détracteurs pour leur intransigeance, le milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes (28 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a aussi démenti quelconque tension avec son coéquipier et compatriote, l’attaquant Cristiano Ronaldo (37 ans, 6 apparitions en Premier League cette saison).

"La plupart de mes passes décisives la saison dernière étaient pour lui, donc je ne pense pas. J'ai juste eu une mauvaise saison en terme de statistiques. Je ne pense pas qu'il s'agisse de Cristiano ou de moi-même. Avant qu'il n'arrive, je tirais aussi les penalties. J'ai eu deux occasions de tirer les penalties la saison dernière et j'ai raté les deux. Je ne peux donc pas reprocher à Cristiano d'avoir tiré des penalties, surtout quand il les marque", a lancé le Mancunien lors d’un entretien avec The Athletic.