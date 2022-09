"Il est la lumière au bout du tunnel" : l'Inter compte sur Romelu Lukaku pour redresser la pente

Les Nerazzurri vivent un début de saison difficile et attendent impatiemment le retour de Romelu à la pointe de l'attaque. Absent de la sélection des Diables Rouges, l'attaquant de 29 ans vient de faire son retour sur les terrains d'entraînement.

L'Inter Milan vit un début de saison difficile. Les Nerazzurri ont déjà été défaits pour la troisième fois le week-end dernier, et n'occupent que la septième place avec douze unités. Les Intéristes comptent cinq points de moins que l'Atalanta et le Napoli, et étaient heureux de voir le retour de Romelu Lukaku sur les terrains, hier après-midi, pour la première fois depuis fin août.

En Italie, on se rend compte de l'importance de celui qui a inscrit un but et délivré une passe décisive lors des trois premières rencontres de la saison, et qui avait livré un formidable exercice 2020-2021 dans la grande botte. "Il est la lumière au bout du tunnel" titre ce matin La Gazzetta dello Sport. Romelu Lukaku a déjà manqué six matches de l'Inter, dont deux en Ligue des Champions.

"Sans le géant belge, les Nerazzurri ont perdu le leadership. Il ne pourra pas initier seul l'avancée de l'Inter, ce qui nécessitera une remise en question collective, mais son retour aiderait. Lukaku est l'exemple pour le reste de l'équipe, la boussole autour de laquelle tout tourne. Alors qu'il travaillait à son retour, il a vu l'Inter se détériorer petit à petit."

Lukaku pourrait faire son retour sur les pelouses de Série A le 1er octobre lors du choc face à l'AS Roma. "Si tout se passe bien, Lukaku devrait être en forme à temps pour le choc avec l'ancien maestro, Jose Mourinho. Il devrait reprendre sa place au milieu de l'attaque" conclut le média sportif italien.